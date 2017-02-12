Başkent'te sendika başkanına silahlı saldırı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kamu Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'un aracına silahlı saldırı düzenlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yokuş, şoförünün kullandığı araçla Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine geldiği sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Aracına silahla ateş açılan Yokuş, saldırıdan yara almadan kurtuldu, bacağından hafif yaralanan şoförü Özkan T. (37) ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırganın kimliğinin tespiti için emniyete davet edilen Yokuş'un bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAMU-SEN'DEN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Türk Büro-Sen Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, bugün akşam saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramış, Sayın Yokuş saldırıdan yara almadan kurtulmuş, şoförü Özkan Temizer ise bacağından yaralanmıştır. Tüm camiamız Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiği bugün yaşanan bu menfur olayı sükunetle değerlendirmeli, her türlü provokasyona dikkat etmelidir. İnanıyorum ki, emniyet tarafından gerekli tedbirler alınacak ve saldırganlar en kısa zamanda bulunacaktır. Hükümetin de saldırganların bulunması için gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin içinden geçtiği hassas dönemde, karışıklıktan fayda bekleyen provokatif gruplar tarafından bu tip saldırılar yapılabileceğine dikkat çeken Koncuk, açıklamasında şunları kaydetti:

"Camiamız bu konuda çok dikkatli olmalı provokasyonlara dikkat etmelidir. Türkiye Kamu-Sen camiası olarak Türk Büro-Sen Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şoförü kıymetli personelimiz Özkan Temizer'e acil şifalar diliyoruz. Emniyet güçlerimizin bu elim olayı en kısa sürede aydınlatmasını ve faillerin bir an önce yargıya teslim edilmesini bekliyor ve takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu saldırıyı tüm camiamız adına şiddetle kınıyorum."