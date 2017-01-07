Başpehlivanlar, şehitler için kol bağladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kez kapalı alanda düzenlenen yağlı güreşlerde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, tüm güreşçilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yapılan kura çekimi sonrası müsabakalara geçildi.

Yarı finalde İsmail Koç'u yenen Recep Kara ile Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Orhan Okulu finale yükseldi. Çekişmeli geçen finalde 'başpehlivanlık' unvanını Recep Kara, kazandı. Güreşçiler, mücadelede elde ettikleri gelirleri şehit ailelerine bağışladı.