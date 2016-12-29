Başsavcılık'tan HDP'li vekiller ile ilgili şok açıklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında '24 HDP vekil hakkında 163 soruşturma dosyası üzerinden, 41 HDP'li il ve ilçe yöneticisi ve 9 belediye başkan ve yardımcısı hakkında yasal işlem yapıldı' ifadesi yer aldı.