BAŞSAVCILIK'TAN HDP'Lİ VEKİLLER İLE İLGİLİ ŞOK AÇIKLAMA

Başsavcılık'tan HDP'li vekiller ile ilgili şok açıklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li milletvekili ve belediye başkanları hakkında yapılan işlemleri açıkladı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında '24 HDP vekil hakkında 163 soruşturma dosyası üzerinden, 41 HDP'li il ve ilçe yöneticisi ve 9 belediye başkan ve yardımcısı hakkında yasal işlem yapıldı' ifadesi yer aldı.

AA
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