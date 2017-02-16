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BATIK KREDİDE BÜYÜK YÜKSELİŞ

Batık kredide büyük yükseliş

Vatandaşın geri ödeyemediği batık kredi tutarı 2016 yılında yüzde 31.8 artarak 68 milyar TL’ye ulaştı.

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Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin aralık ayı raporuna göre, tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 3.2'den yüzde 3.6 seviyesine yükseldi. Nakit krediler aralık ayında bir önceki yıl sonuna göre yüzde 17 artarak 1 trilyon 841 milyar TL'ye ulaştı.

Bir önceki aya göre olan artış oranı ise yüzde 1.5 seviyesinde gerçekleşti. Bireysel kredi ve kredi kartlarının toplam hacmi bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10.4 oranında artarak 456 milyar TL'ye ulaştı. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 14.6 ile konut kredilerinde yaşandı. Bireysel krediler toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 23.4 artarak 21.8 milyar TL oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4.1'den yüzde 4.6 seviyesine yükseldi.

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Nakit kredilerin 1.749 milyar TL'lik bölümü bankalar tarafında verilirken, 40 milyar TL'si finansal kiralama şirketleri, 28 milyar TL'si finansman şirketleri ve 23 milyar TL'si ise faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Ticari nitelikli kredilerin toplam içindeki payı geçen yıla göre 1.5 puan artarak yüzde 75.2 oldu. Raporda, elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü bir yıl içerisinde yüzde 40.5'lik kredi artış oranı ile dikkat çekti.

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