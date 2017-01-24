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BATMAN'DA PKK'NIN SİLAHLARI BULUNDU !

Batman'da PKK'nın silahları bulundu !

Batman'da kırsal düzenlenen operasyonda PKK'nın silahları bulundu.

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Batman'ın Hasankeyf İlçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, içerisinde PKK'lılara ait çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hasankeyf İlçesi kırsalında örgüte ait sığınak içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunduğu belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir. Bu kapsamda, 24 Ocak 2017 günü Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan sözde Mava alanında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, hazırlanmış olabilecek sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek bölgenin bölücü terör örgütü mensuplarından temizlenmesini sağlamak maksadıyla icra edilen operasyon faaliyetinde bulunan sığınak içerisinde; 1 adet büyük telsiz, 1 adet Vallon 1620 marka mayın dedektörü, 2 adet RPG-11 Roketatar silahı, 2 adet RPG-7 Roketatar silahı, 2 adet Bixi Makinalı Tüfek, 2 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 3 adet M-1 Piyade Tüfeği, 1 adet G-3 Piyade Tüfeği, 15 adet el bombası tapası, 7 adet el bombası gövdesi, 1 adet el bombası, 14 adet roketatar sevk fişeği, 8 adet anti tank RPG-7 mühimmatı, 4 adet bixi makinalı tüfek namlusu, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, bin 32 adet bixi makinalı tüfek mühimmatı, 100 adet kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 adet G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 20 adet elektrikli fünye, 1 adet anti personel mayını, 1 adet tripot ayak (Fotoğraf makinası ve Kamera için), 5 adet anahtar sistemli ve telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet güneş paneli, 5 adet 50 cm. fermuar, 1 adet mezro, 1 adet makas ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olabileceklere el konulmuş, diğerleri Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile imha edilerek adli tahkikata başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

DHA
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