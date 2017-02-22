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BATTANİYESİNİ YARALI KÖPEKLE PAYLAŞTI

Battaniyesini yaralı köpekle paylaştı

Kilis'te 8 yaşındaki Suriyeli çocuk arabanın çarptığı yaralı sokak köpeğin başından ayrılmadı.

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Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Kilis'e yerleşen 8 yaşındaki çocuk, otomobilin çarptığı yaralı sokak köpeğine evinden getirdiği battaniyeyi örttü ve yardım gelene kadar köpeğin başında bekledi.

Öncüpınar Mahallesi Tibil Evleri mevkisinde sürücüsünün adı ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yoldan geçen sokak köpeğine çarptıktan sonra uzaklaştı. Vatandaşlar tarafından yol kenarına alınan köpeğin titrediğini fark eden 5 çocuklu Suriyeli ailenin ferdi olan Hüseyin el-Hasan, evinden battaniye getirerek yaralı köpeği sardı.

Daha sonra köpeğe müdahale için vatandaşlardan yardım isteyen Hasan, ekipler gelene kadar hayvanın başından ayrılmadı.

Kilis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları köpeği, sedye ile hayvan ambulansına yükleyerek veterinere götürdü. Arka ayakları incinen köpek tedavi altına alındı.

Suriyeli Hüseyin el-Hasan, aracın köpeğe çarptığını görünce çok üzüldüğünü belirterek, “İnşallah iyileşir.” dedi.

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