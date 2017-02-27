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BAY İFADE NETWORK MARKETİNG LİDERLERİNE KONUŞTU

Bay İfade Network Marketing liderlerine konuştu

Türkiye’nin dünya çapındaki motivasyon konuşmacısı Bay İfade Volkan Akay hafta sonu İzmir’deydi.

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Türkiye’de hızla yayılan network marketing sistemlerinin en yeni ve en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan ve kobilere ücretsiz lokal reklam fırsatları sunan şirketin liderlerine konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren konuşmayı network marketing liderleri pür dikkat izledi.

Ünlü konuşmacı, ulusal ve uluslar arası çok sayıda şirkete yaptığı eğlenceli ve hayranlıkla izlenen motivasyon ve ekip ruhu konuşmalarıyla tanınıyor.

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