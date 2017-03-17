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BAYBURTLU İŞ ADAMI YURT DIŞINA AÇILDI

Bayburtlu iş adamı yurt dışına açıldı

Bayburt'ta bir iş adamı 60 ila 100 bin lira arasında satılan CNC tezgahını üretti

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Bayburt'ta tarım makinaları üretimi yapan iş adamı İsmail Topcuoğlu, piyasada 60 ila 100 bin lira arasında satılan CNC tezgahını üretti. Piyasa fiyatının yüzde 20 altında satışa sunulan tezgahlar, yurt dışından da talep görmeye başladı

Bayburt'ta tarım makinaları üreten bir işletmenin sahibi, ihtiyaç duyduğu fakat oldukça pahalı olan ürün üretimini kendisi yaptı. CNC tezgahı olarak bilinen "Bilgisayarlı Nümerik Kontrol" tezgahına hem yurtiçi hem de yurtdışından yoğun talep görmeye başladı.

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İş yeri sahibi İsmail Topcuoğlu, CNC tezgahını almak için yaptığı piyasa araştırmasında tezgahın bütçesinin çok üzerinde fiyatlarla satıldığını görünce bunun üretimini yapmaya karar verdi. Tezgahı yaklaşık olarak 2 ayda ürettiğini dile getiren Topcuoğlu, boyutlarına göre piyasada 60-100 bin lira arasında satılan tezgahı, bu fiyatların yüzde 20 altında bir rakama mal etti.

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Bayburt'ta tarım makinaları ürettiklerini, bu makinalar arasında patentli ürünlerinin de bulunduğunu dile getiren Topcuoğlu, "Üretimin bazı aşamaları için CNC tezgahına ihtiyaç duyuyorduk. Bunun için fiyat araştırması yaptık ve ortaya çıkan rakamların çok yüksek olduğunu gördük. Bunun dışında üretimde başkalarına bağımlı olmak istemedik. Kendi CNC tezgahımızı bu şekilde üretme kararı aldık" dedi.

Topcuoğlu, kendi ihtiyaçları için yaptıkları CNC tezgahından istedikleri verimi aldıklarını belirterek, "Verim aldıktan sonra çevremizde bizi tanıyan mermerci, taşcı, ahşapcı, demirci arkadaşlarımız talep etmeye başladı. Bunun üzerine biz de yavaş yavaş tarım makinalarının üretiminin yanında bu makinanın da üretimine girdik" ifadelerini kullandı.

KOMŞU ÜLKELERDEN YOĞUN TALEP VAR

Bayburt'a yakın çevrede bu alanda üretimin olmadığını gördükleri için bu bölgelere de açıldıklarını anlatan Topcuoğlu, "Erzurum, Trabzon, Rize, Erzincan yani Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da böyle bir makina imalatı yapan olmadığını fark ettik. Şimdi bizi Türkiye'nin birçok bölgesinden arayan ya da Bayburt'a gelip iş yerimizde ziyaret edenler oluyor" şeklinde konuştu.

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Yurtiçiyle sınırlı kalmayan talepler daha çok Azerbaycan, Rusya, İran, Türkmenistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan geliyor. İstenilen boyutlarda tezgah yapabildiklerini ifade eden Topcuoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Fiyat olarak piyasadaki makinalardan daha aşağıya veriyoruz, ancak bu makinayı alan arkadaşların bunun eğitimini de alması gerekiyor. Biz bu eğitimi de sağlıyoruz. İstanbul'dan makinayı aldığı halde çalıştıramayanlar var. Neden? Çünkü kullanmayı bilmiyor. Bunu kullanmak da bir meslek. Bunu kullanan insanlar şu an 4-5 bin lira maaşla çalışıyor. Biz makinayı üretip satmak dışında eğitimini de ücretsiz olarak sattığımız kişilere veriyoruz."

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AA
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