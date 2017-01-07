BAYBURT'TA FECİ KAZA: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

Bayburt'ta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı

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Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta kaza yaptı. 

Aynı istikametteki çekicinin sürücüsü, kaza yapan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca arkadan gelen panelvan tipi araç, çekici ile orta refüj arasında sıkıştı.

Bu sırada aynı istikamette seyir halindeki otomobil de duramayarak çekiciye çarptı. 

Kazaya karışan araçlarda sıkışanlar, AFAD ekipleri ve Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada Mihraç Akbaş (27) ile Çağlayan Halit Şahin (20) olay yerinde, Mehmet Günhan ise kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Gürsoy Kadakal (19) ile Nurcan Seyhan (29), Eda Seyhan (19), Alperen Seyhan (17) ve Serkan Altınay (25) ise olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA
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