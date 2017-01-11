BAYKAL KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA OTURDU

Baykal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu

TBMM'de yanlışlıkla Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Deniz Baykal

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TBMM'de yanlışlıkla Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Deniz Baykal, Engin Altay'ın uyarıları sonrası Kılıçdaroğlu'nun soluna oturdu.

Anayasa oylaması için Meclis'e gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Milletvekili Deniz Baykal karşıladı.
 
KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA OTURDU
 
Deniz Baykal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturduktan bir süre sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a "Burası Genel Başkan'ın koltuğu mu?" diye sordu.

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BAYKAL, KILIÇDAROĞLU'NUN SOLUNDAKİ KOLTUĞA GEÇTİ
 
Altay'dan "Evet" yanıtını alan Baykal, Kılıçdaroğlu'nu uyardı. Kılıçdaroğlu'nun oturmaya devam etmesini söylemesine rağmen Baykal, Kılıçdaroğlu'nun solundaki koltuğa geçti

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