Baykal’a kumpas kasetini önce Gülen izlemiş

CHP'li Deniz Baykal ile MHP'lilere yönelik kaset kumpası soruşturmasında hazırlanan polis fezlekesinde, FETÖ'cü polislerin hedeflerindeki isimleri nasıl takip ettikleri grafiklerle ortaya konuldu. Kamera ve böceklerin evlere yerleştirildiği sırada hangi polisin nerede bulunduğuna ilişkin şemalar, kumpasın nasıl organize edildiğini de gözler önüne serdi. Fezlekede, komploda yer alan polis müdürlerinin önce ABD'ye gittikleri, görüntüleri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e gösterip, dönüşlerinde de siyasetçilerle ilgili servisi yaptıkları anlatıldı.

İşte 2010 ve 2011 yıllarında yaşanan kaset kumpaslarının ayrıntısı:

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre Deniz Baykal ile MHP'li vekiller Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Mehmet Ekici, İhsan Barutçu, Deniz Bölükbaşı gibi siyasetçilere FETÖ'nün kurduğu kaset kumpasına ilişkin soruşturmayla ilgili fezlekede, şüpheli polislerin, 18 kişiye yönelik 11'i ev 2'si işyeri olmak üzere toplam 13 adrese dinleme cihazı ile kamera yerleştirdiği, teknik araçlarla da izleme ve dinleme yaptıkları belirlendi.

Polis fezlekesindeki grafiklerde FETÖ'cü polislerin siyasetçileri önce dinleme ve izlemeye aldıkları, daha sonra da adreslerine girip çıktıkları ifade edildi. Şüphelilerin komplonun kurulduğu tarih ve saatlerde, kameraların yerleştirildiği evlerin etrafında bulundukları gösterildi.

Şüphelilerin, kaset kumpası ile örgütün menfaatleri doğrultusunda iktidar, ana muhalefet ve muhalefet partilerini kontrol altına alarak, siyaseti dizayn etmek istediği kaydedildi.

POLİSLERİN İSİMLERİ DE VERİLDİ

Fezlekede, şüpheli polislerin 2008'den 2012'ye kadar bu eylemlerini aralıksız biçimde sürdürdükleri belirtildi ve şöyle denildi: “Devletin istihbarat faaliyetleri kapsamında görevlerini sağladıkları nüfuz ve güç ile yasalara aykırı kullanarak amaçlarına ulaşmak için sahte oluşturulmuş belgelerle temin edilen dinleme ve izleme kararlarını uygulamaya koyup, amaç dışı kullanarak, özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri anlaşılmıştır.” Polislerin ABD'ye gidip, görüntüleri Fetullah Gülen'e götürdükleri belirtilerek, isimerleri ile birlikte ABD'ye giriş çıkış tarihlerine yer verildi.

Polis fezlekesinde, FETÖ'nün hedefine koyduğu siyasetçilerin istihbarat polisleri tarafından nasıl takip edildiği grafiklerle ortaya konuldu. Grafiklerde FETÖ'cü polislerin siyasetçileri önce dinleme ve izlemeye aldıkları, daha sonra da adreslerine girip çıktıkları ifade edilen fezlekede, şüphelilerin komplonun kurulduğu tarih ve saatlerde, kameraların yerleştirildiği evlerin etrafında bulundukları gösterildi.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik FETÖ'cü polislerin kaset komplosuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada “Çilingir Hasan”ın da ifadesi alınmıştı. Çilingir Hasan'ın pek çok operasyonda polise destek verip kapıları açtığı belirlendi. Özellikle istihbaratçı polislerin ‘‘Mutemet adamı'' olan “Çilingir Hasan'' yurt dışındaki bazı görevlere dahi götürüldü. 45 yıllık Çilingir olan Hasan, 12 yaşında çırak olarak mesleğe girdi. ‘‘Açamayacağım kapı yoktur'' diyen Çilingir Hasan, ANAP eski lideri Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde açılmayan kasasını da açtı. Ankara Emniyeti ve Genel Müdürlük İstihbarat Daire Başkanlığı, birçok operasyonda da Çilingir Hasan'dan destek aldı.