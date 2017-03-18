Baykal'dan çok çarpıcı Çanakkale mesajı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin İzmir il başkanlığınca İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı olduğunu anımsatarak, Çanakkale Zaferi'nin sadece Türkiye değil, dünya coğrafyasında tarihsel sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Çanakkale'de ülkeyi savunma anlayışı içerisinde verilen büyük mücadelenin dünya tarihinin akışını değiştirdiğini anlatan Deniz Baykal, "Vatan savunmasında milletimizin sergileyebileceği fedakarlığın sınırlı olmadığına dünya hayretle tanık olmuştur. Çanakkale'de milletimiz ölüme güler yüzle gitmiştir, gerdeğe girer gibi ölüme gitmiştir, onun değerini bilerek gitmiştir, hiçbir hesap yapmadan işin gereği neyse onu en güzel şekilde yapmıştır ve bütün dünya milletimize, bu bütün fedakarlık yeteneğine hayran kalmıştır. Çanakkale yüreğimizin zaferidir, komutanlarımızın zaferidir, Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferidir." diye konuştu.

"Anayasalar medeniyet tercihidir"

1982 Anayasası'nın 17 kez değiştiğini bu değişikliklerin milletin egemenliğini, Meclisin üstünlüğü temelini esas aldığını belirten Deniz Baykal, darbe anayasalarının da buna saygı göstermek zorunda kaldığını ama 18'inci anayasa değişikliğinin dünyadaki 200 ülkesinin hiçbir yerinde bulunmadığını savundu.

Anayasa değişikliği paketine ilişkin eleştirilerde bulunan Baykal, "Bu Türkiye'nin küme düşmesi anlamına gelen bir anayasadır, anayasalar sadece hukuki metinler değildir. Anayasalar medeniyet tercihidir, nasıl bir medeniyet içerisinde yaşayacağız bunu yansıttığın metinlerdir, oraya baktın mı görürsün. Şimdi ilk kez Türkiye çağın ötesine yönelik anayasal düzenlemeler, hukuk düzenlemeleri yaptı." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin İzmir il başkanlığınca İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı olduğunu anımsatarak, Çanakkale Zaferi'nin sadece Türkiye değil, dünya coğrafyasında tarihsel sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Çanakkale'de ülkeyi savunma anlayışı içerisinde verilen büyük mücadelenin dünya tarihinin akışını değiştirdiğini anlatan Deniz Baykal, "Vatan savunmasında milletimizin sergileyebileceği fedakarlığın sınırlı olmadığına dünya hayretle tanık olmuştur. Çanakkale'de milletimiz ölüme güler yüzle gitmiştir, gerdeğe girer gibi ölüme gitmiştir, onun değerini bilerek gitmiştir, hiçbir hesap yapmadan işin gereği neyse onu en güzel şekilde yapmıştır ve bütün dünya milletimize, bu bütün fedakarlık yeteneğine hayran kalmıştır. Çanakkale yüreğimizin zaferidir, komutanlarımızın zaferidir, Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferidir." diye konuştu.

"Anayasalar medeniyet tercihidir"

1982 Anayasası'nın 17 kez değiştiğini bu değişikliklerin milletin egemenliğini, Meclisin üstünlüğü temelini esas aldığını belirten Deniz Baykal, darbe anayasalarının da buna saygı göstermek zorunda kaldığını ama 18'inci anayasa değişikliğinin dünyadaki 200 ülkesinin hiçbir yerinde bulunmadığını savundu.

Anayasa değişikliği paketine ilişkin eleştirilerde bulunan Baykal, "Bu Türkiye'nin küme düşmesi anlamına gelen bir anayasadır, anayasalar sadece hukuki metinler değildir. Anayasalar medeniyet tercihidir, nasıl bir medeniyet içerisinde yaşayacağız bunu yansıttığın metinlerdir, oraya baktın mı görürsün. Şimdi ilk kez Türkiye çağın ötesine yönelik anayasal düzenlemeler, hukuk düzenlemeleri yaptı." diye konuştu.