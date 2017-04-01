Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Deniz Baykal, “Artık sorumluluk sizdedir. Görev sizdedir. Her biriniz sadece siz değil, elinizin ulaştığı, elinizin erdiği herkesi 'gel buraya bu vatan görevi kardeşim', askerlik gibi bir şey bu. Birbirinize kız alıp verirken 'Sen referandumda oy kullandın mı?' diye vereceksin. Referanduma gelip oy kullanmayana kız vermeyin” dedi.



Referandumda oy kullanmanın önemine değinen Baykal, “Git görevini yap kardeşim. Herkes ayağa kalksın ve 16 Nisan’da sandığa gitsin ve tarihi görevini kendisine, milletine, Mustafa Kemal’e duyduğu saygının doğrultusunda yerine getirsin” diye konuştu. Baykal ve beraberindekiler, daha sonra sahneden halka kırmızı karanfiller dağıttı. Miting nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.