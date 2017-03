BBC'deki canlı yayın kazasının Türk versiyonu çıktı

Sosyal medyanın son günlerde en çok izlenen Erzurumlu fenomenleri, bu sefer de BBC canlı yayındaki kazanın yerli versiyonu ile sosyal medyada izleyenleri kahkahaya boğuyorlar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Emrah Çılgı ve ekibi son günlerin en çok konuşulan isimleri oldu. ABD'de öğrencileriyle tek tek kendine has hareketlerle selamlaşan öğretmenin yerli versiyonunu, ardından da piyano çalarken korkan adam videosunun yerli versiyonunu Erzurum'da bağlama çalarken korkan adam olarak çeken ekip, şimdi de BBC canlı yayındaki kazanın yerli versiyonu ile sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. BBC'nin canlı yayını sırasında odaya bir anda çocuklarının ve onları dışarı çıkarmaya çalışan eşinin girmesiyle tüm dünyanın gündemine oturan Prof. Dr. Kelly'nin parodisini hazırlayan Emrah Çılgı ve ekibi, izleyenlerden tam not aldı. Gelen istekler üzerine sosyal medyada ilgi gören videoların yerli versiyonunu çekerek paylaştıklarını ifade eden Çılgı, "Geçtiğimiz günlerde öğrencileriyle tek tek kendine has hareketlerle selamlaşan öğretmenin yerli versiyonunu çekip paylaştık. Bu video oldukça fazla rağbet gördü. Şimdi de ikinci videomuz bağlama çalarken korkan adamı çektik. Bu video da ilgi gördü. Üçüncü videomuz da BBC canlı yayındaki tatlı bir kazanın yerli versiyonu oldu" dedi.