BBP lideri Destici'den referandum açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tek adam partisi olmadıklarını söyledi. Destici, partisinin genel merkez binasında il başkanları toplantısı öncesi, ülke ve dünya gündemini değerlendirdi. Referandum süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Destici, "Büyük Birlik Partisi dışında bütün partiler Anayasa Referandumu ile ilgili taraflarını ve kararlarını açıkladılar. Biz ısrarla istişareler sonucu kararımızı açıklayacağız" dedi.

Partisinin talimat alarak, karar vermediğini vurgulayan BBP lideri Destici, "Büyük Birlik Partisi tek adam partisi değildir. Lider sultasının olmadığı partidir. Büyük Birlik Partisi bir yerlerden talimat alarak karar vermez. Kararını kendi kurullarıyla ve dava arkadaşlarıyla birlikte verir. Geçmiş dönemlerde, süreçlerde olduğu gibi Türk Siyasetine bir ders verir gibi bu süreci tamamlayacağız. Ortak akıl ile karar vereceğiz. İnce eleyip sık dokumakla mükellefiz" diye konuştu.

"İSTİŞARE İLE KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye ve Türk İslam coğrafyası için önemli bir kararın arifesinde olunduğunu belirten Destici, şöyle konuştu:"Bu, hafife alınabilecek karar değildir. Bu şahsi düşüncelerle, şahsi çıkarlarla ya da sadece parti menfaati öne konularak verilecek bir karar değildir. Burada bizim önceliğimiz devletimizdir, milletimizdir, ülkemizdir. Bu Anayasa değişikliği paketi ne getirmektedir, ne götürmektedir, iyi mi olacak, kötü mü olacak, mevcutla kıyaslaması yapılmalıdır. Evet, çıkarsa Türkiye ne ile karşı karşıya kalacaktır? Hayır, çıkarsa Türkiye ne ile karşı karşıya kalacaktır. Bütün bunları ön görmeye çalışarak biz bu süreçte istişare ile karar vermeye çalışıyoruz. İstişareler bittikten sonra önümüzdeki günlerde Merkez Karar Yönetim Kurulumuzu (MKYK) toplayıp kararımızı açıklayacağız"

Kıbrıs müzakerelerinde Rum lider Nikos Anastasiadis'in odayı terk etmesinin, kimin adil bir anlaşmadan yana olmadığını gösterdiğini dile getiren Destici, "Asıl niyetlerinin (Enosis) Kıbrıs'ı Yunanistan'la birleştirmek olduğunu bir kere daha net bir şekilde belli olmuştur.Yeryüzünde Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece bunu gerçekleştiremeyeceklerdir. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"SURİYE'NİN KUZEYİNDE TAMPON BÖLGE OLUŞTURULMALI"

Türkiye'de 3,5 milyon mülteci olduğunu hatırlatan Destici, şöyle konuştu: "Türk Millet zorda kalana sahip çıkar. Zorda, açıkta, aç kalana elbette sahip çıkacağız. Ama bütün bunları yaparken kendi ülkemizin, kendi milletimizin güvenliğini tehlikeye atarak, yanlış uygulamalar yapılmaması gerekir. Yapılması gereken, Türkiye'nin güvenliği açısından, hem iç huzurumuz açısından, hem Suriye'nin ve Irak'ın Kuzeyinin PKK ve PYD" ye bırakılmasını terk edilmesini önlemek açısından bu mülteciler için mutlaka Suriye'nin Kuzeyinde bir tampon bölge oluşturulmalı. Gerekirse yeni şehirler kurarak tamamı oralarda ikamet ettirilmelidir. Oralar boşalınca orayı PKK'lılar PYD'liler dolduruyor. Fırat Kalkanı Harekâtında 2 bin metre karelik alanı kontrol ettiğimizi biliyoruz. Bu alan içerisinde gerekirse yeni yerleşim yerleri oluşturulsun. Türkiye'nin bunu yapabilecek gücü vardır. Bu ivedilikle yapılması gerekir"

"ALMANYA, TÜRKİYE'YE KARŞI TUTUMUNU DEĞİŞTİRMELİ"

Avrupa Birliği'nin (AB) hayal ürünü olduğunu belirterek, Türkiye'nin AB'ye asla kabul edilmeyeceğini ileri süren BBP lideri Destici, şunları söyledi: "Avrupa Birliği eliyle Türkiye'nin içinin karıştırılmak istendiğini, Türkiye'deki bölücülere, terör unsurlarına onların önünü açacak ve rahatlatacak düzenlemelerini Anayasa değişikliklerinin yapılacağını dile getirdik. Bu anlamda bir takım tedbirler alınıyor. Bunları doğru buluyoruz. Almanya'nın uzun yılladır kendi ülkesi içerisinde başta PKK'lı terör unsurları olmak üzere diğer terör unsurlarını barındırıyor olması ve bunları Türkiye'ye iade etmekten hep imtina etmesi, asla buna yanaşmaması iki dost ülke çıkarları açısından doğru değil. Almanya Türkiye'ye karşı bu tutumunu elbette ki değiştirmelidir. Teröristlerin iadesi konusunda Türkiye'ye gerekli yardımı göstermek zorundadır"

"BORCA DAYALI HORMONLU BÜYÜME"

Türkiye'de gittikçe daralan ve küçülen bir ekonomi olduğunu savunan BBP lideri Destici, bu duruma acilen çare bulunması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi israfla, işsizlikle, aşırı borçlanma ve faizle bir yere varamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde borca dayalı hormonlu bir büyüme gördük. Faize, israfa ve tüketime dayalı ekonomik büyüme gördük. Yavaş yavaş bedellerini ödemeye başladık. Türkiye'yi yönetenlerin yapacak bir şeyleri kalmadı. Türkiye ekonomisini kim yönetiyor, başında kim var buda belli değil. Daha önceden hem dışarıya, hem içeriye güven veren bir anlayış vardı. Ekonominin başında herkesin bildiği güven duyduğu isimler vardı. Şu anda baktığımız zaman hem içeriye, hem dışarıya güven verecek bir kadro göremiyoruz. Çok net ve ivedi adımların atılması gerekiyor. Ekonomimizin büyümesinin şifresi, tutumluluk, sıfır faiz, üretim yapmak ve istihdam yapmaktır. Bunları yapan ülkelerin ekonomisi çok güçlüdür. Bunları yapamayan ülkelerin ekonomisi zayıftır. Ya çökmüştür ya da çökmeye hazırdır. Taşıma suyula değirmen dönmeyeceğini herkesin bilmesi gerekir"

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