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BBP, REFERANDUM KARARINI AÇIKLADI

BBP, referandum kararını açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, partisinin referandum kararını açıkladı.

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Öznur, yaptığı açıklamada "Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Bu Erdoğaniat bir rejim değişikliğidir" dedi.

"Türkiye, Erdoğan ve AKP'lilerin izlediği propaganda yöntemine yabancı değil" diyen Öznur, şu ifadeleri kullandı:

"Askeri darbe yapıp ülkenin başına geçen cuntanın şefi Kenan Evren de 1982 Anayasası'nın propaganda sürecinde benzer bir yöntem izlemişti.

"Alperenlik oportünizm değil itirazdır! ve sisteme muhalifliktir. Askeri vesayete, bürokratik vesayetlere karşı olduğumuz gibi parti vesayetine de, yargı vesayetine de, parti devletine de karşıyız.

"BBP tarihi boyunca adaletsizliklere, haksızlıklara hep karşı çıkmıştır. Vesayetten ve güçten yana değil, milletten taraf olmuştur. Bugün de yarın da hep böyle olacaktır. Çare otoriterleşme değil, daha fazla demokratikleşme. açıklık ve demokrasidir." 

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