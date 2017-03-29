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BDDK'DAN ''ELEKTRONİK PARA'' İZNİ

BDDK'dan ''elektronik para'' izni

BDDK, elektronik para ihracı için bir şirkete faaliyet izni verdi.

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İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni aldı.

AA
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