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BEBEĞE ALLAH SOYADI VERİLMESİNE İZİN ÇIKMADI

Bebeğe Allah soyadı verilmesine izin çıkmadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde, bebeklerine Allah soyadını vermek isteyen bir ailenin başvurusu reddedildi.

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Bilal Walk ve Elizabeth Handy, 22 ay önce doğan kız bebeklerine ZalyKha Graceful Lorraina Allah adını vermek istedi.

Kamu Sağlığı Kurumu ise bebeğin, anne ya da babasının soyadlarından birini ya da iki soyadını birden alması gerektiğini belirtti.

Elizabeth Handy ve Bilal Walk ise bebeğin resmi olarak isimsiz bırakıldığını savunarak karara tepki gösterdi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), aile adına eyalet yönetimine dava açtı.

Bilal Walk Atlanta Journal-Constitution'a yaptığı açıklamada, "yüce" olduğu için bebeklerine Allah soyadını vermek istediklerini belirtti ve "Bu adil değil, bireysel hakkımız çiğnendi" dedi.

Ancak eyalet avukatları yasanın net olduğunu ve doğum kayıtları için bebeklerin ebeveynlerinin soyadlarını taşıması gerektiğini savunuyor.

Avukatlar aileye gönderdikleri mektupta, ZalyKha'nın doğum kaydı yapıldıktan sonra ailenin bebeğin soyadını değiştirmek için yüksek mahkemeye başvurabileceğini yazdı.

"Çocuğa ismi devlet değil ailesi verir"

Dava dosyasına göre, resmi nikahı bulunmayan çiftin Masterful Mosirah Aly Allah adlı bir oğulları var.

Doğum kaydı olmadan sosyal güvenlik numarası da alamayacak olan bebeğin ABD vatandaşlığı da tehlikeye girebilir.

ACLU, eyalet yönetiminin ailenin isteğini kabul etmemesinin "anayasaya aykırı" olduğunu savunuyor.

Ailenin avukatı Michael Baumrind "Çocuğa ismi devlet değil ailesi verir, bu kadar basit" dedi.

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BBC Türkçe
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