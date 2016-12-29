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BEBEĞİ İSKELEDEN DENİZE DÜŞEN ANNEYE ŞOK !

Bebeği iskeleden denize düşen anneye şok !

Eminönü'nde bebek arabasından denize düşen bebeğin yaralanmasına neden olmakla suçlanan geminin kaptanı ve iskele görevlisi, bebeğin annesini suçladı.

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İstanbul Eminönü’nde bebek arabasından denize düşen bebeğin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen geminin kaptanı ve iskele görevlisi, anneyi suçladı: "Bebek arabasının emniyet kemeri bağlı değildi."

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Eminönü'nde motora binmek üzereyken denize düşürülen 2.5 yaşındaki Ahmet bebek ile ilgili açılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Meydana gelen kazayla ilgili, motoru iskeleye tam yanaştırmayan kaptan ve güverte görevlile hakkında ikişer yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

'GAZ KOLLARINI İLERİ VERİP BEKLEDİM'

Davanın, geçtiğimiz günlerde ilk duruşması görüldü. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan motor kaptanı Cengiz A. ifadesinde, suçsuz olduğunu ve olayda kusuru olmadığını anlattı. Kaptan, "Olayın gerçekleştiği gün Üsküdar seferini yapmak üzere kaptan köşkündeydim. İskeledeki arkadaşlar hazır ol düdüğünü çalınca ben vapuru çalıştırdım. Gaz kollarını ileri verip bekledim. Vapur sabit vaziyetteydi, hareket etmedik. Bu sırada bebek arabasının geldiğini fark ettim. Çocuğun annesi bebek arabasını tekneye bindirmeye çalışıyordu. Fakat çocuğun kemeri bağlı olmadığı için bebek, arabasından kayarak denize düştü. Dalgıç arkadaş denizden çocuğu sağ olarak kurtardı" dedi.

'BEBEK ARABASINI HAVAYA KALDIRARAK...'

İskele memuru Ertürk S. ise ifadesinde; "Bayanın bebek arabasını çapraz şekilde havaya kaldırarak gemiye koymaya çalıştığını gördüm. Yardıma gittim ama yetişemeden kemerle bağlı olmadığı için bebek battaniyenin arasından kayarak denize düştü" dedi. Hâkim, Ahmet bebeğin annesi Kübra Ersoy'un bir sonraki duruşmaya katılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sabah
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