Bebeğini denize atan kadın güvenlik kamerasında

İstanbul Eminönü'nde bebeğini denize atan kadın güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının iskeleye gelirken kucağında bebeği olduğu görülüyor.

Bir kaç dakika sonra iskeleden ayrılan kadının kucağında bebeğinin olmadığı kameraya yansıyor.

GAZETECİLERİ SORU SORDUKLARINA PİŞMAN ETTİ

Eminönü'nde 40 günlük bebeğini silahla vurduktan sonra denize atan anne, adliyeye sevk edilirken, "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra" dedi.

Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K. ve birlikte yaşadığı öğrenilen Mustafa T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliye girişinde bir basın mensubunun "Neden yaptınız?" sorusuna anne Fatma K. "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra" cevabını verdi. Fatma K. ve M.T. ilk önce soruşturma savcılığı tarafından sorgulanacaklar.