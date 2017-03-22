''Bebek devlette, kızım bende kalsın''

İzmir'in Kiraz İlçesi'nde 13 Mart'ta rahatsızlanınca hastaneye götürülen 13 yaşındaki M.A. adlı küçük çocuğun 8 aylık hamile olduğu belirlendi.

Küçük kızın Y.K.'nın (28) cinsel istismarıyla hamile kaldığı iddia edildi. M.A.'nın 2015'te, yani 11 yaşındayken öz amcasının cinsel tacizine uğradığı ortaya çıktı.

Hatta bu iddialar üzerine o dönem amca M.A. tutuklandı ve 15 gün cezaevinde yattı. Korumaya alınmayan ve ailesiyle kalmayı sürdüren çocuk, ifadesini değiştirerek “Amcam beni dövdüğü için bu iftirayı attım” dedi ve tacizci amca serbest kaldı ve M.A. ile birlikte yaşadığı eve geri döndü.

Bu olayın ardından M.A.'nın “Bana şoför S.O tecavüz etti” diyerek şikâyetçi olduğu belirtildi. Tutuklanan 22 yaşındaki şoför S.O. delil yetersizliği nedeniyle 3 ay sonra tahliye edildi.

Küçük kızın çilesi bitmedi. 10 gün önce hamile kaldığı ortaya çıktı. 13 yaşındaki M. A.'nın “Biz birbirimizi seviyoruz, evleneceğiz” dediği ve aynı mahallede oturan sütçü Y.K. bunun üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ancak Y. K. küçük kız ile birlikte olmadığını, bebeğin babasının önceki kişiler olduğunu savunarak, DNA testi istedi. Savcılık aralarında öz amcasının da bulunduğu 3 kişiden, DNA örneği alınması yönünde karar verdi.

PAZARTESİ GÜNÜ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Habertürk’ten Mehmet İnmez’in haberine göre; Yaşadığı o kadar şeye rağmen ayakta kalmaya çalışan M.A., babası, amcası ve babaannesiyle kalmaya devam etti. M.A. kaldığı evden önceki gün yani geçen pazartesi alınıp Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yurda yerleştirildi.

Kürtaj süresi dolduğu için M.A.'nın gelecek ay bebeğini doğuracağı belirtildi. M.A.'nın babası Ali A. ise kızının eve geri gönderilmesini istedi ve ifadesinde maddi durumlarının iyi olmadığını, doğacak bebeğin devlet tarafından alınmasını talep ettiği öğrenildi.

“BEBEK VE AİLEYİ İNCELEYECEĞİZ”

Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri, mağdurun 13 yaşında olmasından dolayı karar vericinin anne olamayacağını belirterek, “Annenin kendisi çocuk. Bizler bebeğin ailede büyümesini isteriz. Ama aile ortamı yoksa, anne baba sahiplenmiyorsa devlet korumasına alırız. M. A.'nın durumu bebek doğduktan sonra belli olacak. Şimdi aile bebeği istemiyor ama karar değiştirip isteyebilir. Bebek için aileyi inceleyeceğiz” dedi.

ÇOCUKLARA İSTİSMARI ANLATIYORLAR

Küçük yaştaki çocukların kaçırılması ve kız çocuklarının para karşılığı aileleri tarafından evlendirilmesi, son bir ayda da cinsel taciz sonucu 13 yaşındaki 2 kız çocuğunun hamile kaldığı İzmir'e 2 saat uzaklıktaki 43 bin nüfuslu Kiraz İlçesi, mercek altına alındı. Kaymakamlık, İlçe Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Müftülük görevlileri ile doktorlardan oluşan ekip, evlere ve köy kahvehanelerine giderek bire bir görüşmelere başladı. Yetkililer, çocuklarla özel odalarda görüşme yaparak onlara haklarını, çocuk istismarının ciddi bir suç olduğunu ve böyle bir olayla karşılaşmaları durumunda devletin onları koruyacağı anlatıyor.