  • Son anket sonuçları birilerini rahatsız edecek
  • Emeklilere promosyonda tarih netleşti !
  • Diyarbakır'da hain tuzak
  • Komandolar Irak sınırını teröristlerden temizledi
  • Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı

BEDAVA DÜĞÜN İÇİN TEK YAPMANIZ GEREKEN...

Bedava düğün için tek yapmanız gereken...

Elazığ'ın Ağın Belediyesi, nüfusu arttırmak amacıyla ikametini ilçeye aldıran çiftlerin düğün masrafını karşılama kararı aldı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye başkanlığı, ilçenin göç nedeniyle sürekli düşen nüfusunu artırmak amacıyla farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye, ikametini ilçeye aldıran çiftlerin düğün masrafını karşılayacak.

Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş, 2000 yılında 3 bin 590 olan ilçe merkezi nüfusunun, göç sebebiyle 2016 yılında bin 672'ye düştüğünü belirtti.

Bir süre önce belediye olarak Ağın'da nüfusu artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Serttaş, bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin ikametlerini ilçeye aldırmaları halinde düğün masraflarını karşılamayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Türkiye'deki tüm vatandaşların uygulamadan faydalanabileceğini dile getiren Yılmaz Serttaş, "Evlenmelerine mani bir durum yoksa, ikametlerini buraya almak kaydıyla herkesi kabul ediyoruz. Düğün salonu masrafını karşılayacağız, düğün arabasını biz süsleyeceğiz, orkestrasını, pastasını, meşrubatını biz vereceğiz. Nereden bakarsınız yaklaşık 15-20 bin liralık şehirde yapacakları düğün masrafını biz karşılayacağız.''

''Nikahlarını da ben kıyacağım"

Serttaş, yapılan araştırmalarda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan 50 binden fazla Ağınlı olduğunu ve bunların genelinin memur olan ailelerden oluştuğunu dile getirdi.

Ağın'ın göç verme sebeplerinden birinin de eğitim seviyesi yüksek ilçe halkının memuriyet sebebiyle ilçe dışında yaşaması olduğunu aktaran belediye başkanı Serttaş, şöyle konuştu:

"İlçede yaşamaya karar veren çiftlere iş olanağı sağlamak amacıyla, yatırım yapmak isteyen iş adamlarına yer tahsisi konusunda destek olacağız. Bunun için istihdama yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz. Ağın huzurlu bir ilçedir. Burada düğün yapmak, yaşamak çok rahat. Havası temiz, iklimi uygun, doğal zenginlikleri var. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz, gelsinler, düğünlerini yapsınlar, gönüllerince eğlensinler. Nikahlarını da ben kıyacağım.''

Kerküklü ve Telaferli Türkmenleri de bekliyoruz

Yılmaz Serttaş, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 23 ilin kalkınması ve gelişmesi için hazırlanan ''Yatırım ve Destek Hamlesi'' programının Doğu ve Güneydoğu'daki illerde istihdamın artmasına ve göçün azalmasına büyük katkı sunacağını vurguladı.

Cazibe Merkezli Programı'ndan faydalanarak ilçede tekstil fabrikası kurulması için girişimcilerle temasta olduklarını aktaran Serttaş, şunları söyledi:

"Bu program sayesinde artık önümüz açıldı. İlçeye yerleşecek olanların 'İş bulamam' diye bir endişesi olmasın. Gelip yerleştikleri taktirde Ağın'da iş olanağı da artacaktır. Güneş enerjisi ve tarımsal sulamaya yönelik projelerimiz sürüyor. Yani kazma kürek işçisinden mühendise kadar herkesin çalışabileceği iş alanları açılacak. Tüm vatandaşlarımızı Ağın'a bekliyoruz. Kerkük ve Telafer Türkmenlerini de Ağın'a kazandırırsak, ilçede nüfus patlaması olacak."

AA
539
-
Bakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklamaBakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklama
Mide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlarMide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlar
Suriye ordusu El Bab'da operasyon düzenlediSuriye ordusu El Bab'da operasyon düzenledi
Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...
Erdoğan'a köşk girişinde doğum günü sürpriziErdoğan'a köşk girişinde doğum günü sürprizi
16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...
Baykal'dan Erdoğan'a sert sözlerBaykal'dan Erdoğan'a sert sözler
Altay tankı sözleşmesi iptal olduAltay tankı sözleşmesi iptal oldu
63 yaşında DEAŞ’ın kabusu oldu63 yaşında DEAŞ’ın kabusu oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS