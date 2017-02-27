Bedava düğün için tek yapmanız gereken...

Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye başkanlığı, ilçenin göç nedeniyle sürekli düşen nüfusunu artırmak amacıyla farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye, ikametini ilçeye aldıran çiftlerin düğün masrafını karşılayacak.

Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş, 2000 yılında 3 bin 590 olan ilçe merkezi nüfusunun, göç sebebiyle 2016 yılında bin 672'ye düştüğünü belirtti.

Bir süre önce belediye olarak Ağın'da nüfusu artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Serttaş, bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin ikametlerini ilçeye aldırmaları halinde düğün masraflarını karşılamayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Türkiye'deki tüm vatandaşların uygulamadan faydalanabileceğini dile getiren Yılmaz Serttaş, "Evlenmelerine mani bir durum yoksa, ikametlerini buraya almak kaydıyla herkesi kabul ediyoruz. Düğün salonu masrafını karşılayacağız, düğün arabasını biz süsleyeceğiz, orkestrasını, pastasını, meşrubatını biz vereceğiz. Nereden bakarsınız yaklaşık 15-20 bin liralık şehirde yapacakları düğün masrafını biz karşılayacağız.''

''Nikahlarını da ben kıyacağım"

Serttaş, yapılan araştırmalarda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan 50 binden fazla Ağınlı olduğunu ve bunların genelinin memur olan ailelerden oluştuğunu dile getirdi.

Ağın'ın göç verme sebeplerinden birinin de eğitim seviyesi yüksek ilçe halkının memuriyet sebebiyle ilçe dışında yaşaması olduğunu aktaran belediye başkanı Serttaş, şöyle konuştu:

"İlçede yaşamaya karar veren çiftlere iş olanağı sağlamak amacıyla, yatırım yapmak isteyen iş adamlarına yer tahsisi konusunda destek olacağız. Bunun için istihdama yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz. Ağın huzurlu bir ilçedir. Burada düğün yapmak, yaşamak çok rahat. Havası temiz, iklimi uygun, doğal zenginlikleri var. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz, gelsinler, düğünlerini yapsınlar, gönüllerince eğlensinler. Nikahlarını da ben kıyacağım.''

Kerküklü ve Telaferli Türkmenleri de bekliyoruz

Yılmaz Serttaş, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 23 ilin kalkınması ve gelişmesi için hazırlanan ''Yatırım ve Destek Hamlesi'' programının Doğu ve Güneydoğu'daki illerde istihdamın artmasına ve göçün azalmasına büyük katkı sunacağını vurguladı.

Cazibe Merkezli Programı'ndan faydalanarak ilçede tekstil fabrikası kurulması için girişimcilerle temasta olduklarını aktaran Serttaş, şunları söyledi:

"Bu program sayesinde artık önümüz açıldı. İlçeye yerleşecek olanların 'İş bulamam' diye bir endişesi olmasın. Gelip yerleştikleri taktirde Ağın'da iş olanağı da artacaktır. Güneş enerjisi ve tarımsal sulamaya yönelik projelerimiz sürüyor. Yani kazma kürek işçisinden mühendise kadar herkesin çalışabileceği iş alanları açılacak. Tüm vatandaşlarımızı Ağın'a bekliyoruz. Kerkük ve Telafer Türkmenlerini de Ağın'a kazandırırsak, ilçede nüfus patlaması olacak."