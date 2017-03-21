Bedeni kadavra olarak kullanılacak

Bodrum'da, 95 yaşında hayatını kaybeden Muzaffer Erenus'un cansız bedeni, vasiyeti üzerine, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kadavra olarak kullanılacak.

İstanbul'da 1922 yılında doğan ve uzun yıllar sosyetenin ünlü isimleri arasında yer alan Muzaffer Erenus, hayatını kaybetti. En son 88 yaşında iken Bodrum'da ünlü modacı Saruhan İren'in defilesinde mankenlik yaparak yöresel kıyafetleri sergileyen ve alkış alan Erenus'un vasiyeti üzerine, bedeni gerekli izinler alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kadavra olarak verildi. Önceki gün vefat eden Muzaffer Erenus için bugün öğle namazının ardından Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Yeğeni Ayşe Ersoy, Erenus'un uykusunda rahat bir şekilde vefat ettiğini ifade ederek, "Bir takım rahatsızlıkları vardı ama uykusunda rahat bir şekilde öldü, onun için huzurluyuz. Bedenini kadavra olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışlamıştı. Gözü arkada kalmayacak, vasiyeti yerine geldi. Biz de bu yüzden çok mutlu olduk" dedi. Cenaze namazının ardından Erenus'un yakınları tabutunun başında hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekilen fotoğrafların ardından Erenus'un cansız bedeni cenaze aracına konularak İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.