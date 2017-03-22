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BEGÜM ÖNER'İN CEYHUN FERSOY'DAN İNTİKAMI

Begüm Öner'in Ceyhun Fersoy'dan intikamı

Oyuncu çift Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un videosu sosyal medyada gündem oldu.

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Rol aldıkları 'Seksenler' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladıktan sonra 2015 yılında evlenen Begüm Öner-Ceyhun Fersoy çiftinin videosu sosyal medyayı salladı.

"Gece saat 01:23. En son 'Uyuyayalım' dediğimde, '10 dakika sonra geliyorum hayatım' demişti. 4 kez daha seslendim ama Ceyhun gelmedi. Neymiş efendim maç yapıyormuş, şampiyon olacakmış" diyen Begüm Öner, gece yarısı çektiği videoyu Instagram sayfasında yayımladı.

Begüm Öner'in 'Al sana gol' notuyla paylaştığı video binlerce kez izlendi.

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