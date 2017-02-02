''BEKARETİMİ 13 YAŞINDA KAYBETTİM''

''Bekaretimi 13 yaşında kaybettim''

'Game Of Thrones'un 'John Snow'u Kit Harington, bir dergiye çok ilginç bir açıklama yaptı.

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Amerikalı yazar George R. Martin'in kitabından uyarlanan ekranların efsane dizisi 'Game Of Thrones'un 'John Snow'u Kit Harington, bir dergiye mahremiyetiyle ilgili açıklama yaptı.

'Game Of Thrones' dizisinde 'Jon Snow' karakterine hayat veren Kit Harington, bir Moda dergisine verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.
 
Dizide 'Rose Leslie' ile mağarada sevişen ve bekaretini kaybeden yakışıklı oyuncuya, "Siz bekaretinizi ne zaman kaybettiniz?" sorusu yöneltildi.
 
Kit Harington, bu duyguların çok önemli olduğunu, doğru zamanı beklediğini ve 13 yaşındayken bekaretini kaybettiğini söyledi. (Sözcü)

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