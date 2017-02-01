Bekir Coşkun'a soruşturma şoku

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan soruşturma açtı.

Sözcü yazarı Bekir Coşkun dünkü köşe yazısında referandum tartışmalarına değinip daha önce sosyal medyada yer alan bir video üzerinden dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Coşkun hakkında TCK. 216/1-2-3 madde ve fıkra uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan resen soruşturma açıldı. Bekir Coşkun hakkındaki soruşturma İstanbul/Küçükçekmece Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülüyor.

SABAH.COM.TR DUYURMUŞTU

Coşkun'un küfür ve hakaretlerini Sabah.com.tr duyurmuş Gazeteci Cem Küçük'te yaptığı özel değerlendirmede Coşkun'un nefret suçu işlediğini belirtmişti.