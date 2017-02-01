SON DAKİKABAŞBAKAN YILDIRIM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞUYOR

BEKİR COŞKUN'A SORUŞTURMA ŞOKU

Bekir Coşkun'a soruşturma şoku

Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun hakkında soruşturma açıldı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

 Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan soruşturma açtı.

Sözcü yazarı Bekir Coşkun dünkü köşe yazısında referandum tartışmalarına değinip daha önce sosyal medyada yer alan bir video üzerinden dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Coşkun hakkında TCK. 216/1-2-3 madde ve fıkra uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan resen soruşturma açıldı. Bekir Coşkun hakkındaki soruşturma İstanbul/Küçükçekmece Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülüyor.

SABAH.COM.TR DUYURMUŞTU

Coşkun'un küfür ve hakaretlerini Sabah.com.tr duyurmuş Gazeteci Cem Küçük'te yaptığı özel değerlendirmede Coşkun'un nefret suçu işlediğini belirtmişti.

133
Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...
İki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansürİki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansür
2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"
15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi
Sayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadıSayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadı
Gelin altınları alıp kaçtı !Gelin altınları alıp kaçtı !
İş adamının oğlu ölü bulunduİş adamının oğlu ölü bulundu
ABD'den zırhlı araç açıklamasıABD'den zırhlı araç açıklaması
Lüks villa kenevir tarlası çıktıLüks villa kenevir tarlası çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS