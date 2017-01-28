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BEKLENEN FİTCH KARARI AÇIKLANDI

Beklenen Fitch kararı açıklandı

Fitch'in merakla beklenen Türkiye kararı açıklandı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürdü.

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Fitch'in merakla beklenen Türkiye kararı açıklandı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürdü. Bu tabloya göre Türkiye'nin kredi notu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına düşmüş oldu.

 Kredi notu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına düşen Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden "BBB-" olan kredi notu da "BB+" seviyesine düşürüldü. Türkiye'nin not görünümü de "durağan" olarak belirlendi. Dolayısıyla Türkiye, Moddys'in ardından ikinci yatırım yapılabilir ülke notunu da kaybetmiş oldu.

Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesi ile ilgili; "Kredi notunun düşürülmesi siyaset ve güvenlik konularının ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı baltalamasını yansıtıyor." açıklaması yapıldı.

Fitch'in kararının ardından Türkiye artık Bahreyn, Portekiz ve Azerbaycan ile birlikte değerlendirmeye tabi olacak.

İHA
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