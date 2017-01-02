BELÇİKA MAHKEMESİ FEHRİYE ERDAL KARARINI ERTELEDİ

Belçika mahkemesi Fehriye Erdal kararını erteledi

Sabancı suikastı faillerinden, terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal hakkında, Türkiye'de işlediği üç cinayet nedeniyle 30 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası istenen davada karar ertelendi.

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Terörist Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanmasına devam ediliyor. Brugge Mahkemesinde görülen davaya, firari Erdal katılmadı.

Bugün karar verilmesi beklenen duruşmada, hakim "dosyanın büyüklüğünden" dolayı karar verilmesini erteledi. Karar tarih, öğleden sonraki duruşmada belli olacak.

30 yıl cinayet, 15 yıl terör için isteniyor

Aralık ayında yapılan duruşmada savcı, Erdal hakkında Türkiye'de işlediği cinayet suçlarından dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, terör faaliyetleri nedeniyle 15 yıl ek güvenlik tedbiri istemişti.

Belçika'da terör kanunları geçen sene değiştirilmiş, Erdal'a terör faaliyetleri nedeniyle ceza verilmesi gündeme gelmişti. Ancak değişikliklerin suç tarihinden sonra yürürlüğe girmesi nedeniyle Erdal'ın terörden ceza almasının düşük olduğu değerlendirilmişti.

Sabancı suikastı

İş adamı Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürülmüştü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edilmişti. Duyar yakalanıp hapse atılmış, 1999 yılında hapishanedeki bir isyan sırasında öldürülmüştü.

Erdal ve Akkol ise kaçmayı başarmıştı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, geçen sene ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalanmıştı. Erdal ise 1999 yılında Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılanmıştı. Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etmişti.

Süreç geçen sene yeniden başladı

Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Eylül 2007'de yargılanması kararı verilse de daha sonra bu karar bozulmuştu. Sabancı ailesinin başvurusu üzerine süreç yeniden başlamıştı.

Türkiye'de işlediği 3 cinayet suçundan Belçika'da yeniden yargılanmasına 25 Mayıs 2016'da karar verildi.

AA
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