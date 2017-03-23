  • Sivillerin üzerine bomba yağdı: 200'den fazla ölü var
  • Avrupa Komisyonu Türkiye'nin AB Büyükelçisi'ni çağırdı
  • Hollywood filminde inanılmaz Erdoğan detayı
  • Lise cinayetinin ardından satanist örgüt çıktı
  • İstanbul'da dev operasyon ! Giriş çıkışlar tutuldu

BELÇİKA'DA TERÖR ALARMI! POLİS VE ASKER HAREKETE GEÇTİ

Belçika'da terör alarmı! Polis ve asker harekete geçti

Belçika'nın Anvers kentinde alışveriş mağazalarının olduğu caddeye giren araç durduruldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün 4x4 araçla düzenlenen terör eyleminin ardından benzer bir saldırı girişimi de Belçika'da yaşandı.

AFP, olayın Antwerp kentindeki alışveriş caddesi Meir'de gerçekleştiğini duyurdu. Ajans, aracın Fransız plakalı olduğunu belirtti.

Belçika savcılığı, aracı kullanan kişinin de Fransa'da yaşayan bir Fransız vatandaşı olduğunu açıkladı.

BIÇAK VE SİLAH BULUNDU

Polis sözcüsü, "Kamuflaj elbiseli bir erkek gözaltına alındı" açıklamasında bulundu. Savcılık, araçta bıçak ve silahların bulunduğunu duyurdu.

Bölgeye, takviye polis ve asker gönderildi. Bomba imha ekiplerinin de olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Belçika Başbakanı Charles Michel olayın ardından, "Teyakkuzdayız. Güvenlik birimlerimiz mükemmel iş çıkardı" dedi.

Belçika dün, 22 Mart 2016'da Brüksel'de düzenlenen terör eylemlerinin birinci yıldönümünde, saldırıların kurbanlarını anmıştı.

AA
358
-
Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...
İzmir'de mide bulandıran olay !İzmir'de mide bulandıran olay !
Silahını temizlerken ablasını öldürdüSilahını temizlerken ablasını öldürdü
Bıçaklı kişinin vurulma anlarıBıçaklı kişinin vurulma anları
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısıKılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Londra'da silah sesleri ! Çok sayıda yaralı varLondra'da silah sesleri ! Çok sayıda yaralı var
''Trump görevi kendi bırakabilir''''Trump görevi kendi bırakabilir''
İşte İngiltere'deki saldırganİşte İngiltere'deki saldırgan
Ali Gül neden tutuklandı ?Ali Gül neden tutuklandı ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS