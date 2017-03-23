Belçika'da terör alarmı! Polis ve asker harekete geçti

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün 4x4 araçla düzenlenen terör eyleminin ardından benzer bir saldırı girişimi de Belçika'da yaşandı.

AFP, olayın Antwerp kentindeki alışveriş caddesi Meir'de gerçekleştiğini duyurdu. Ajans, aracın Fransız plakalı olduğunu belirtti.

Belçika savcılığı, aracı kullanan kişinin de Fransa'da yaşayan bir Fransız vatandaşı olduğunu açıkladı.

BIÇAK VE SİLAH BULUNDU

Polis sözcüsü, "Kamuflaj elbiseli bir erkek gözaltına alındı" açıklamasında bulundu. Savcılık, araçta bıçak ve silahların bulunduğunu duyurdu.

Bölgeye, takviye polis ve asker gönderildi. Bomba imha ekiplerinin de olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Belçika Başbakanı Charles Michel olayın ardından, "Teyakkuzdayız. Güvenlik birimlerimiz mükemmel iş çıkardı" dedi.

Belçika dün, 22 Mart 2016'da Brüksel'de düzenlenen terör eylemlerinin birinci yıldönümünde, saldırıların kurbanlarını anmıştı.