Belediye araçları 10 milyon kilometre yol katetti

Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihlerinde cenazelerden sosyal faaliyetlere, ücretsiz öğrenci servislerinden ilçedeki kurumların taleplerine varıncaya kadar, filosundaki araçlarla 9 bin 343 sefer yaparak, vatandaşların yardımına koştu. Belediye araçları 2016 yılında, 10 milyon 372 bin 170 kilometre yol katetti.

ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE BÜYÜK İLGİ

Belediyenin büyük ilgi gören ücretsiz öğrenci servisi uygulaması, 2016 yılında da devam etti. Servisler yıl boyunca 108 bin 160 kilometre yol katetti. Cenaze hizmetleri kapsamında görevlendirilen araçlarla da, 582 bin 382 kilometre yol yapılarak, cenazeler topraklarıyla buluşturuldu. Bunun yanı sıra yıl içerisinde spor kulüpleri için 717, engelliler için bin 372, dernekler için 49, sosyal faaliyetler için 563, İlçe Emniyet Müdürlüğü için 415 ve ilçedeki eğitim kurumları içinse 203 kez araç tahsis edildi.

“İYİ VE KÖTÜ GÜNDE HALKIMIZIN YANINDAYIZ”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Vatandaşlarımızın iyi günde, kötü günde yardımına koştuk. Büyük ilgi gören hizmetlerimizden, öğrenci servislerinin ne kadar doğru bir karar olduğunu geçen 2 senede görebiliyorum. Bu uygulamamız ve cenaze hizmetlerimiz için tahsis edeceğimiz araçlarla, halkımızın daima yanında olacağız. Bu hizmetlerin uygulanmasında emeği geçen emektar şoför arkadaşlarıma ve müdürlük çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.