SON DAKİKAKILIÇDAROĞLU PARTİSİNİN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR - CANLI
YEREL HABERLER
Van Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Belediye başkanı gözaltına alındı

DBP'li Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Van'ın Çatak Belediyesine düzenlenen terör operasyonunda aralarında DBP'li Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çatak Belediyesi ile bazı adreslere yönelik operasyon yapıldı. Polis ve jandarmanın sabah saat 04.00 sıralarında düzenlediği operasyonda, Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları, encümen üyeleri ile DBP ilçe başkanın da aralarında bulunduğu 18 kişi evlerinde gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin Çatak Belediyesi'ndeki aramaları sürüyor.

İHA
729
Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildiBarbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildi
Kırgızistan'dan açıklama geldiKırgızistan'dan açıklama geldi
Aleviler'den Reina katliamı için suç duyurusuAleviler'den Reina katliamı için suç duyurusu
Refaketçi kadına tecavüze kalktıRefaketçi kadına tecavüze kalktı
Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!
İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisiİstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi
Reina saldırganı ihbarı ! Polis alarma geçtiReina saldırganı ihbarı ! Polis alarma geçti
Trump: "Başkalarının bilmediklerini biliyorum"Trump: "Başkalarının bilmediklerini biliyorum"
İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA BÜYÜK YANGIN !İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA BÜYÜK YANGIN !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS