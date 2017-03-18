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BELEDİYE BAŞKANI POLİS TARAFINDAN ARANINCA...

Belediye Başkanı polis tarafından aranınca...

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri sırasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın da polis tarafından üzeri arandı

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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü, kentte coşku ve heyecanla kutlanmaya başladı. Törenlerde ilk olarak, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, milletvekilleri, askerler, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, hazır bulundu. İlk olarak anıta Hükümet adına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, çelenk bıraktı. Ardından da Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan çelenk koydu. Bu arada, şehitleri selamlamak adına TCG Heybeliada Korveti'nden de 21 pare top atışı yapıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu'nun çaldığı İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Tören alanına gelirken Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da polis tarafından üzeri arandı. Bu sırada Başkan Gökhan, gülerek yanındakilere, "FETÖ'cüler nelere mal oldu" dedi.

SİVİLLER DE ÇELENK BIRAKTI

Bu arada, resmi çelenk koyma töreninin sona ermesinin ardından kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da kendi çelenklerini Atatürk Anıtı'nı bıraktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çelengi anıta konuldu. Zaferin merkezinde farklı bir coşkuyla kutlanan törenlerde, polisin de geniş güvenlik önlemleri aldığı dikkat çekti.

DHA
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