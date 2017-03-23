  • Viyana'da Türk Büyükelçiliği’ne çirkin pankart!
  • Hakkari'de sızma girişimi: 1 asker şehit, 4 yaralı
  • Türk hacker'lar Apple'a hayatının şokunu yaşattı
  • Kılıçdaroğlu'ndan TSK çıkışı: Beni derinden yaraladı
  • Hakan Şükür'ün orada ne işi vardı ?
YEREL HABERLER
Kastamonu Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN PORNO YAYINI SKANDALI

Belediye hoparlöründen porno yayını skandalı

Kastamonu'da bir mahallede belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı, ortalık karıştı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kastamonu'da bir mahallede belediye hoparlöründen yapıldığı iddia edilen ve cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıyan porno film yayını kenti karıştırdı. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, belediye anons sistemi frekansına girilerek provokasyon yapıldığını belirtirken, polis inceleme başlattı.

Kastamonu'nun en kalabalık mahallelerinden Kuzeykent'te, gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında belediye hoparlöründen porno film yayını yapıldı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilen belediye hoparlöründeki yayın sosyal medyada paylaşıldı. 51 saniyelik video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Söz konusu video, belediye işçilerinin porno film izlerken anons sistemini açık unuttuğu yorumları yapılarak paylaşıldı.

Kentte sadece Kuzeykent Mahallesi'ndeki belediye hoparlöründen duyulan yayın ile ilgili Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Facebook hesabından açıklama yaptı. Başkan Babaş, "Belediyemiz anons sistemi frekanslarına girilerek yapılan ve Kuzeykent Mahallemizin belirli noktalarından duyulan ahlaksız provokasyonun kurumumuz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan bu ahlaksız eylemin sorumluları ile ilgili olarak gereken yasal süreç en kısa sürede başlatılacak olup yaşanan bu durumdan ötürü kıymetli hemşehrilerimizden özür dileriz" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. Konuyu araştırdıklarını belirten Emniyet yetkilileri, "Belediye frekansına girmişler bizim tahnimiz. Sadece bir bölge çünkü. Belediye merkezi sistem olsa her tarafta olur. Frekans dalgasını yakalayan birisi istediği yayını yapıyor. Araştırmamızı yapıyoruz" dediler.

DHA
794
-
Begüm Öner'in Ceyhun Fersoy'dan intikamıBegüm Öner'in Ceyhun Fersoy'dan intikamı
Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...
Tacizcisinin dilini koparttı !Tacizcisinin dilini koparttı !
Oynadığı sahneleri utanarak izlediOynadığı sahneleri utanarak izledi
''Bebek devlette, kızım bende kalsın''''Bebek devlette, kızım bende kalsın''
''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis
Devlete sızan FETÖ'cü sayısı şoke ettiDevlete sızan FETÖ'cü sayısı şoke etti
''Cinsel güç artırıcı'' diye sattılar bakın ne çıktı''Cinsel güç artırıcı'' diye sattılar bakın ne çıktı
Kuzey Kore lideri dünyayı şoke ettiKuzey Kore lideri dünyayı şoke etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS