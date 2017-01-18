Belediyeden 2016’da 790 işyerine ruhsat

Maltepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında, bayan kuaförleri ve yeme-içme yerleri başta olmak üzere 790 işyerine ruhsat verildi. Bu ruhsatlardan 429’unu sıhhi, 82’sini GSM, 32’sini umuma açık ve 220’siniyse sıhhi müessese oluşturdu. Verilen ruhsatlardan toplamda 1 milyon 135 bin 267 lira gelir elde edildi.

“ESNAFIMIZA BOL KAZANÇLAR”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Halk sağlığı açısından işletmelerin ruhsatlandırma ve kayıt altına alınmasının önemini çok iyi biliyoruz. Göreve geldiğimizde ilk olarak ilçemizin bu anlamdaki sorunlarını tespit ettik. 2015 yılında erkek kuaförlerini, bu seneyse bayan kuaförleri ve yeme-içme yerlerini ruhsatlandırdık. Tüm esnafımıza hayırlı kazançlar diliyoruz” dedi.