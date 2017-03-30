BELEDİYEDEN DUVAR YAZISINA MÜTHİŞ CEVAP

Belediyeden duvar yazısına müthiş cevap

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişinin duvara yazdığı "Belediye amca duvardan silmesi kolay, kolaysa gel kalbimden sil" yazısına belediyenin verdiği cevap sosyal medyayı salladı.

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Çorum'un Osmancık İlçesi’nde bir kişinin duvara yazdığı, "Belediye amca duvardan silmesi kolay, kolaysa gel kalbimden sil" yazısına belediyenin sosyal medya hesabından cevap verdi. Belediye hesabından bu yazıyı paylaşılırken "Yeter ki kalplerdeki sevgiler silinmesin..., Lakin aşk da temiz bir dünya ister!" diye yazıldı.

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde bir kişi Esentepe Mahallesi Hastane yanı alt geçit ve park duvarına, "Belediye amca duvardan silmesi kolay. Kolaysa gel kalbimden sil" diye yazdı. Osmancık Belediyesi de bu yazının fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Belediye hesabından bu yazıyı yazan kişiye, "Yeter ki kalplerdeki sevgiler silinmesin..., Lakin aşk da temiz bir dünya ister!" yanıtı verildi. Osmancık Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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