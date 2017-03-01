Belgesi olmayan bu işlerde çalışamayacak !

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (MESEM), tarafından yapılacak `mesleki yeterlilik belgelendirme sınav` başvuruları başladı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, tehlikeli işler kapsamında giren mesleklerde 'yeterlilik' veya 'ustalık' belgesi olmayanların çalıştırılmayacağını söyledi. Başkan Çetin, bu kapsamında ATSO MESEM tarafından asansör, inşaat ve metal sektöründe yer alan belge zorunluluğunun bulunduğu 19 meslekte 'mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı' düzenleyeceklerini kaydetti. ATSO ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (MEYBEM) arasında 09 Ocak'ta işbirliği protokolü imzalandığını belirten Başkan Davut Çetin, 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' zorunluluğunun bulunduğu 19 meslekte sınav başvuru taleplerini almaya başladıklarını, teorik ve uygulamalı sınavların MEYBEM A.Ş. tarafından yapılacağını söyledi.

Başkan Davut Çetin, inşaat sektörünün de içerisinde yer aldığı 40 meslekte 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile; asansör sektörünün de dahil olduğu 8 meslekte ise 25 Mart 2017 tarihi itibari ile 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' ya da 'Ustalık Belgesi' olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını; çalıştırılması ve tespitinde işletmeye kişi başı 500 TL idari para cezası uygulanacağını vurguladı.

BAŞVURU SÜRECİ VE TEŞVİKLER

Başvuru süreci hakkında bilgi veren Başkan Çetin, MEYBEM A.Ş.'nin sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamındaki 19 meslekte başvuru yapmak isteyen adayların www.atso.org.tr ve www.atsomesem.org.tr adreslerinde yer alan başvuru sürecini takip ederek başvuru formlarını ATSO MESEM'e elden teslim etmeleri gerektiğini vurguladı. Başkan Çetin, başvuruları uygun bulunan adaylarının sınav ücretlerini yatırdıktan sonra sınavlara girebileceğini kaydetti.

SINAV ÜCRETİNE YÖNELİK DESTEKLER

Adayların başvuruda bulunacağı 19 meslekte, sınavlarda başarılı olması durumunda sınav ücretlerinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağına dikkati çeken Başkan Davut Çetin, "Ayrıca ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez ücretsiz sınav hakları bulunuyor" dedi.

AB'DEN HİBE PROGRAMI DESTEĞİ

Avrupa Birliği'nden ikinci bir destek daha olduğunu belirten Davut Çetin, sınavlarda başarılı olan adayların sınav ücretlerinin 20 Temmuz'a kadar her bir birey için en az 50, en fazla 300 Euroarasında olmak üzere Avrupa Birliği hibe desteğinden karşılanacağını söyledi. Davut Çetin, bu destekten yararlanan adayların sınavlarda başarısız olması durumunda 1 yıl içerisinde 1 defaya mahsus ücretsiz sınav haklarının da olduğunu kaydetti.

'Asansör bakım onarım seviye 3 ve seviye 4 meslekleri' için başvuruda bulunacak adayların da bu hibeden yararlanabileceğini belirten Başkan Çetin, "Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun bulunduğu 19 meslekte belge almak isteyen kişiler zaman kaybetmeden ATSO MESEM'e başvuruda bulunabilirler" dedi.