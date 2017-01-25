Belgrad Ormanı'nda ağaçlar kesilecek iddiası

Sosyal medyada vatandaşlar son günlerde hep aynı soruyu soruyor: ‘Belgrad Ormanı’nda neler oluyor?’ Öyle ki Belgrad’a yolu düşenleri kırmızıyla işaretlendirilmiş ve numaralandırılmış ağaçlar karşılıyor. Böyle onlarca ağaç mevcut. Kuzey Ormanları Savunması ve bazı vatandaşlar işaretlemelerin İBB’nin Belgrad Ormanı’nın kalbinden geçecek ‘Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı’ için yapıldığını ve ağaçların kesileceğini iddia ediyor.

Habertürk gazetesinden Nagihan Alan'ın haberine göre vatandaşları ayağa kaldıran olay üzerine change.org’da konu hakkında imza kampanyası başlatıldı. 4 günde 8 bini aşkın imza alan proje için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi S. Tarık Balyalı ile CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi soru önergesi vererek, “Belgrad Ormanı içindeki hat üzerinde ağaçlar neden işaretli? Ormanlık alandaki hattı sınırlar gibi çevreleyen tel örgüler neden var?” gibi sorular yönelterek İBB’den proje ile ilgili detaylı bilginin paylaşılmasını istedi. Projenin 13 Ocak’ta yapılması planlanan ihalesi 1 Şubat’a ertelenmişti. ‘Henüz ihalesi bile yapılmayan hat için çalışma mı yapılıyor?’ sorusu gündeme gelince vatandaşlar sosyal medyada işaretlenen ağaçlar için tepki gösterdi.

‘AĞAÇLAR KESİLMEZ AMA...’

İBB proje kapsamında ağaçlarda böyle bir işaretleme yapmadıklarını, işaretler konusunda bilgilerinin olmadığını söyleyerek, “Proje kapsamında ağaç kesimi yapılmayacak ancak raylı sistem güzergâhındaki ağaçlarda uygun bir yere taşıma işlemi yapılabilir fakat işaretlemeler tarafımızdan yapılmadı” diye açıkladı.

22 AY SÜRECEK

102 yıllık Haliç-Karadeniz Sahra Hattı’nı Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı ile yeniden hayata geçirmeye hazırlanan İBB’nin projesi 25 km’lik hat üzerine kurulacak. Santral İstanbul’dan başlayıp Kağıthane Deresi ve Cendere yolunu izleyerek Göktürk üzerinden Ayvad Bendi mesire alanında son bulacak. İhalenin ardından hattın yapımı 22 ayda tamamlanacak.

10 İSTASYON OLACAK

10 istasyondan oluşacak Dekovil Hattı, yapımı devam eden Mahmutbey- Mecidiyeköy- Kabataş Metro Hattı ile Sadabat İstasyonu’nda, yapımı devam eden Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ile Silahtarağa İstasyonu’nda ve planlanan İstinye-İTÜ-Kağıthane Metro Hattı ile TT Arena İstasyonu’nda entegre olacak. Böylece Belgrad Ormanı’na raylı sistemle ulaşım sağlanacak.