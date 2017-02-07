"BEN SÖYLERİM" YARIŞMASI KISA SÜRDÜ

"Ben Söylerim" yarışması kısa sürdü

Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye"ye rakip olacağı konuşulan "Ben Söylerim" yarışmasının yayın hayatı kısa sürdü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yayın hayatına başladığında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 'O Ses Türkiye'ye rakip olacağı konuşulan 'Ben Söylerim' yarışmasının ekran yolculuğu kısa sürdü.

Çağla Şıkel’in sunuculuğunu yaptığı, jüri koltuğunda Serdar Ortaç ve Kibariye’nin oturduğu ‘Ben Söylerim’ Yarışması, ilk bölümlerde jüri üyelerinin keyifli sohbetiyle öne çıkmıştı. 'O Ses Türkiye'ye rakip olabileceği belirtilen şarkı yarışması, ilerleyen günlerde beklenen reytinge ulaşamadı.
 
Fox TV'de ekranlara gelen 'Ben Söylerim'in ömrü sadece 6 bölüm oldu.
 
Yarışma programının 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Anne', 'Hayat Şarkısı' gibi iddialı yapımlar karşısında düşük reyting alması final kararında etkili oldu.

751
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti !Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti !
Canan Karatay yine ezber bozdu !Canan Karatay yine ezber bozdu !
Yaşı küçük kızların kaçırılmasına bakanlık el koyduYaşı küçük kızların kaçırılmasına bakanlık el koydu
Bakan Soylu'nun acı günüBakan Soylu'nun acı günü
İntihara kalkışan kişi bakın nasıl sakinleştirildiİntihara kalkışan kişi bakın nasıl sakinleştirildi
Bir ''saadet zinciri'' daha !Bir ''saadet zinciri'' daha !
Murat Yıldırım'ın ilk bölüm performansı olay olduMurat Yıldırım'ın ilk bölüm performansı olay oldu
Gökçek ''deprem yaptırılacak'' iddiasını yeniden ortaya attıGökçek ''deprem yaptırılacak'' iddiasını yeniden ortaya attı
ERDOĞAN'DAN SERT SÖZLER: SEN KİMSİN YA ?ERDOĞAN'DAN SERT SÖZLER: SEN KİMSİN YA ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS