"Ben Söylerim" yarışması kısa sürdü

Yayın hayatına başladığında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 'O Ses Türkiye'ye rakip olacağı konuşulan 'Ben Söylerim' yarışmasının ekran yolculuğu kısa sürdü.

Çağla Şıkel’in sunuculuğunu yaptığı, jüri koltuğunda Serdar Ortaç ve Kibariye’nin oturduğu ‘Ben Söylerim’ Yarışması, ilk bölümlerde jüri üyelerinin keyifli sohbetiyle öne çıkmıştı. 'O Ses Türkiye'ye rakip olabileceği belirtilen şarkı yarışması, ilerleyen günlerde beklenen reytinge ulaşamadı.



Fox TV'de ekranlara gelen 'Ben Söylerim'in ömrü sadece 6 bölüm oldu.



Yarışma programının 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Anne', 'Hayat Şarkısı' gibi iddialı yapımlar karşısında düşük reyting alması final kararında etkili oldu.