''Beni Gülen ile o AK Partili görüştürdü''

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'nun yaptığı çalışmaları hatırlattı. Öztürk, bugünkü köşesine FETÖ'den tutuklu olan Prof. İsmail Kul'un ifadesini taşıdı. Kul'un kendisini Fetullah Gülen ile tanıştıran ismin AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın olduğunu söylediği ifadesini köşesine taşıdı
Kul ifadesinde: "Milletvekili Ahmet Aydın'la, 2010 yılında Philadelphia'da bir kültür festivalinde tanışmıştım. Festivalden sonra milletvekili ve yanında bulunan birkaç kişiyle birlikte kahvaltı yapmıştık. Daha sonra bu şahıslar Fetullah Gülen'i ziyarete gideceklerini, benim de kendilerine eşlik edebileceğimi söyleyince ben de kabul ettim. Olay bu şekilde meydana geldi.” dedi.
Kul'un avukatı Deniz Baykal ise "İkisinin eylemi aynı. Müvekkilim tutuklu, Aydın ise Meclis kürsüsünde oturuyor" dedi.
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''BENİ GÜLEN İLE O AK PARTİLİ GÖRÜŞTÜRDÜ''
FETÖ'den tutuklanan Prof. İsmail Kul, ifadesinde AK Partili Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın kendisini Gülen'le görüştürdüğünü söyledi.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'nun yaptığı çalışmaları hatırlattı. Öztürk, bugünkü köşesine FETÖ'den tutuklu olan Prof. İsmail Kul'un ifadesini taşıdı. Kul'un kendisini Fetullah Gülen ile tanıştıran ismin AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın olduğunu söylediği ifadesini köşesine taşıdı
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