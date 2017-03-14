Benzinde 9 kuruş indirim bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, benzin grubunda 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında 9 kuruş indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 14-15 Mart 2017 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmemektedir." açıklaması yaptı.

