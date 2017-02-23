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BENZİNE 11 KURUŞ İNDİRİM

Benzine 11 kuruş indirim

24 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 11 kuruş indirim geliyor.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) Twitter hesabından "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, benzin grubunda 24 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarında 11 kuruş indirim beklenmektedir. 23 Şubat 2017 24 Şubat  2017 tarihlerinde motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir" açıklaması yaptı.

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