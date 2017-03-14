Benzine 9 kuruş indirim geldi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21'den 5,12 liraya, İzmir'de 5,24'den 5,15 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, benzin grubunda 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında 9 kuruş indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 14-15 Mart 2017 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmemektedir." açıklaması yaptı.

