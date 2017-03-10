Beren Saat ile İlker Kaleli gizlice buluştu

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ünlü oyuncular Beren Saat ve İlker Kaleli, mekânda bir araya gelip uzun süre sohbet etti. İddiaya göre merak uyandıran buluşmanın nedeni yeni bir proje. İki ünlü isim, başrolünü üstlenecekleri proje için bir araya geldi, detaylar hakkında görüştü. Projenin bir dizi mi yoksa sinema filmi mi olduğu ise şimdilik gizli tutuluyor

Beren Saat, son olarak geçen yıl “Muhteşem Yüzyıl-Kösem” dizisiyle seyirci karşısına çıkmış, ancak dizisi beklenen ilgiyi görmemişti. İlker Kaleli’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Poyraz Karayel” ise 1 Mart’ta yayınlanan son bölümüyle ekrana veda etmişti. Sona eren dizisinin ardından yeni projelere sıcak baktığını söyleyen Kaleli, şimdilerde sevgilisi Burçin Terzioğlu’yla tatile çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun tatil dönüşü de yeni projesi için hazırlıklara başlamısı bekleniyor.