Beren Saat: ''İyi ''ki Atatürk çocuğuyum''

Ulusal Dayanışma Platformu tarafından 11 üniversitede gençlerle yapılan anket sonucu belirlenen 27 kişiye, Ulusal Duruş Onur Ödülleri verildi. Ödül alanlar arasında Beren Saat de yer aldı.

"1 YILDA VATAN HAİNLİĞİNDEN..."

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Beren Saat, hazmetmesi çok zor 1 yıl geçirdiğini ama sonucunun güzel olduğunu belirterek "Çok yeni bir konu daha çıktı benim için... Vatan hainliğinden Ulusal Duruş Onur Ödülüne varan... Bu 1 yıllık süreç; biraz hazmetmesi zor ama sonucu güzel bir zaman dilimi oldu...İyi ki Atatürk çocuğuyum, bütün bunları yaşıyorum..." dedi.



"BEREN SAATE TEPKİ YAĞMIŞTI"

Beren Saat, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında insan haklarına dair kaleme aldığı bir metin yüzünden takipçilerinin tepkisini çekmiş, hakaretlere uğramıştı. Beren Saat, şehitler ve terör olayları konusunda da duyarsız olmakla suçlanıyordu. Ancak güzel oyuncu bi iddialara sert karşılık vermiş ve “Şehitler için edeceğiniz bir dua bana edeceğiniz küfürden daha çok işe yarar” demişti.

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