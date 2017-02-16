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BEREN SAAT'E KÖTÜ HABER

Beren Saat'e kötü haber

Beren Saat’in, yıllar önce Arnavutköy’de aldığı dairesini su bastı.

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Kenan Doğulu’yla hayatını birleştirdikten sonra dairesini kiraya vermeyen oyuncunun evi giderlerin patlaması sonucu sular altında kaldı. Maddi hasara uğrayan dairesini tamir ettiren Saat’in, 2.5 milyon dolara aldığı mülkü satma kararı verdiği öğrenildi.
 

Milliyet
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