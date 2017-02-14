Berkay öğrenince resti çekti !

Ünlü popçu Berkay, üç yıldır çalıştığı mekanın şarkıcı Tan'la anlaştığını duyunca resti çekti. Berkay mekan ile olan sözleşmesini feshetti.

'Buradaki tek popçu ben olmalıyım' diyen Berkay, sözleşmesini feshetti.



İddiaya göre 3 yıldır Etiler'deki mekanda çarşamba günleri çıkan Berkay, cuma günleri için de Tan ile anlaşıldığını öğrenince küplere bindi.

Berkay, "Burada tek popçu ben olmalıyım" diyerek mekân yönetimine rest çekti.





Tan Taşçı isminde ısrar edilmesi üzerine ünlü popçu anlaşmasını feshetti.



Mekân, Berkay'ın yerine çarşamba günleri için Anıl Durmuş'la anlaştı.