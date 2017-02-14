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BERKAY ÖĞRENİNCE RESTİ ÇEKTİ !

Berkay öğrenince resti çekti !

Ünlü şarkıcı Berkay, çalıştığı mekanın Tan Taşçı ile anlaştığını duyunca sözleşmesini fesh etti.

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Ünlü popçu Berkay, üç yıldır çalıştığı mekanın şarkıcı Tan'la anlaştığını duyunca resti çekti. Berkay mekan ile olan sözleşmesini feshetti.

'Buradaki tek popçu ben olmalıyım' diyen Berkay, sözleşmesini feshetti.
 
İddiaya göre 3 yıldır Etiler'deki mekanda çarşamba günleri çıkan Berkay, cuma günleri için de Tan ile anlaşıldığını öğrenince küplere bindi.

Berkay, "Burada tek popçu ben olmalıyım" diyerek mekân yönetimine rest çekti.

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Tan Taşçı isminde ısrar edilmesi üzerine ünlü popçu anlaşmasını feshetti.
 
Mekân, Berkay'ın yerine çarşamba günleri için Anıl Durmuş'la anlaştı.

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