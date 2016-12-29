Berlin Havaliamanı'nın açılışı yine ertelendi

Almanya Berlin'deki Bradenburg Havaalimanı'nı 10 yıldır açamazken, Türkiye 3. havaalanının 2 yılda yüzde 40'ını tamamladı, açılışı bir yıl sonra gerçekleştirecek.
ALMANYA 5.KEZ ERTELEDİ!
Türkiye dev projeleri hızla tamamlıyor. Temeli atılan projeler kısa sürede tamamlanıyor. Özellikle Almanya'yı rahatsız eden İstanbul'daki 3. Havaalanı projesinin 2 yılda yüzde 40'ı tamamlanırken açılış için Şubat 2018 tarihi verildi. Sabah'ta yer alan habere göre Almanya ise 2006'da başladığı Berlin 2. havaalanı inşaatını 5. kez erteledi.
AVRUPA RAHATSIZ
Almanya, tamamlandığında dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminali olacak olan İstanbul 3. havaalanının kendi yolcu potansiyelini çekmesi dolayısıyla da rahatsız. Almanya gibi Avrupa ülkeleri de bu nedenle Türkiye'deki terör örgütlerini destekleyip yatırımlara çelme takmak istiyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ
İstanbul 3. Havaalanının temeli Haziran 2014'te atıldı. Havaalanı toplamda 347 adet uçağa aynı anda hizmet verecek kapasitesi bulunacak.
Havalimanı 18 bini kapalı olmak üzere, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli Avrupa'nın en büyük otoparkına da sahip olacak. Açılış 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü olan 26 Şubat günü gerçekleşecek.
PRESTİJ PROJE DENMİŞTİ
Berlin Willy Brandt Havalimanı'nın proje hazırlık süreci uzun yıllara dayanıyor. Yapımına 2006 yılında başlandı, inşaatı 2011'de tamamlanacaktı. Almanya'nın prestij projesi ilan edilen havalimanı 3 Haziran 2012'de açılacaktı ancak açılış 5 kez ertelendi. Tamamlanması için 1,1 milyar euro kredi gerekiyor. Yeni tarih ise Şubat 2018.
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BERLİN HAVALİAMANI'NIN AÇILIŞI YİNE ERTELENDİ
Almanya'nın 2006 yılında inşasına başladığı Berlin'in 2. havalimanın açılışı 5. kez ertelendi.
Almanya Berlin'deki Bradenburg Havaalimanı'nı 10 yıldır açamazken, Türkiye 3. havaalanının 2 yılda yüzde 40'ını tamamladı, açılışı bir yıl sonra gerçekleştirecek.
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