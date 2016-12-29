BERLİN HAVALİAMANI'NIN AÇILIŞI YİNE ERTELENDİ

Berlin Havaliamanı'nın açılışı yine ertelendi

Almanya'nın 2006 yılında inşasına başladığı Berlin'in 2. havalimanın açılışı 5. kez ertelendi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Almanya Berlin'deki Bradenburg Havaalimanı'nı 10 yıldır açamazken, Türkiye 3. havaalanının 2 yılda yüzde 40'ını tamamladı, açılışı bir yıl sonra gerçekleştirecek.

ALMANYA 5.KEZ ERTELEDİ!

Türkiye dev projeleri hızla tamamlıyor. Temeli atılan projeler kısa sürede tamamlanıyor. Özellikle Almanya'yı rahatsız eden İstanbul'daki 3. Havaalanı projesinin 2 yılda yüzde 40'ı tamamlanırken açılış için Şubat 2018 tarihi verildi. Sabah'ta yer alan habere göre Almanya ise 2006'da başladığı Berlin 2. havaalanı inşaatını 5. kez erteledi.

AVRUPA RAHATSIZ

Almanya, tamamlandığında dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminali olacak olan İstanbul 3. havaalanının kendi yolcu potansiyelini çekmesi dolayısıyla da rahatsız. Almanya gibi Avrupa ülkeleri de bu nedenle Türkiye'deki terör örgütlerini destekleyip yatırımlara çelme takmak istiyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

İstanbul 3. Havaalanının temeli Haziran 2014'te atıldı. Havaalanı toplamda 347 adet uçağa aynı anda hizmet verecek kapasitesi bulunacak.

Havalimanı 18 bini kapalı olmak üzere, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli Avrupa'nın en büyük otoparkına da sahip olacak. Açılış 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü olan 26 Şubat günü gerçekleşecek.

PRESTİJ PROJE DENMİŞTİ

Berlin Willy Brandt Havalimanı'nın proje hazırlık süreci uzun yıllara dayanıyor. Yapımına 2006 yılında başlandı, inşaatı 2011'de tamamlanacaktı. Almanya'nın prestij projesi ilan edilen havalimanı 3 Haziran 2012'de açılacaktı ancak açılış 5 kez ertelendi. Tamamlanması için 1,1 milyar euro kredi gerekiyor. Yeni tarih ise Şubat 2018.

332
Devlet Başkanı porno film izlerken yakalandıDevlet Başkanı porno film izlerken yakalandı
2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı
Piyangoyla kararan hayatlar...Piyangoyla kararan hayatlar...
HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandıHDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı
Anayasa anketinden şaşırtan sonuçlarAnayasa anketinden şaşırtan sonuçlar
FETÖ operasyonlarında aranan 327 asker yakalandıFETÖ operasyonlarında aranan 327 asker yakalandı
Koalisyon güçleri Musul'u unuttuKoalisyon güçleri Musul'u unuttu
AK Partili Kuzu canlı yayında açıkladı: Seçim barajı düşebilirAK Partili Kuzu canlı yayında açıkladı: Seçim barajı düşebilir
2017 asgari ücret ne kadar olacak?2017 asgari ücret ne kadar olacak?
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS