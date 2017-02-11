Beşiktaş Belediyesi aşkın selfiesi yarışması

Aşkın en iyi selfiesini çeken çiftler yaşadı. Hem tatil hem bol macera hem de ödüllerini en ünlü isimlerin oluşturduğu jüri ile alıyorlar. 13 Şubat’ta düzenlenecek lansmanda birbirinden ünlü isimler var.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER TALİHLİ ÇİFTLERİ BU LANSMAN’DA AÇIKLAYACAK!

14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen ödüllü Aşkın Selfiesi yarışmasının bu sene 3’üncüsünü gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi, kazananları yine sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin jüri üyesi olarak yer alacağı muhteşem bir lansman ile açıklayacak. Aşkın Selfiesi 2017 kazananlarının açıklanacağı lansman 13 Şubat Pazartesi günü Zorlu Center, Raffles Otel’de yapılacak.

BEŞİKTAŞ’IN YILDIZ FUTBOLCUSU VE EŞİ DE VAR, POP MÜZİĞİN ÜNLÜ İSMİ VE EŞİ DE …

14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında bu sene 3.sü düzenlenen aşkınselfiesi2017 yarışmasının talihli çiftlerini Beşiktaş Belediyesi, sanat ve spor dünyasından önemli isimlerin jüri olarak yer alacağı lansman ile açıklayacak. Bu yıl sosyal medyadan #askınselfiesi2017 hastagiyle en güzel aşk temalı fotoğraflarını paylaşan çiftler, düzenlenen bu lansman ile ödüllerini bulacak.

ŞANSLI ÇİFTLERE KÜBA VE AMERİKA TURU ..3’NCÜYE HELİKOPTERLE İSTANBUL TURU…

Aşkın Selfiesi yarışmasında 1. seçilen çifte Küba turu, 2. Seçilen çifte Amerika turu ve 3. Seçilen çifte ise Helikopter ile İstanbul turu hediye edilecek. 13 Şubat Pazartesi günü Zorlu Center, Raffles Otel’de yapılacak olan basın lansmanının sunuculuğunu Vatan Şaşmaz ile Elif Güvendik yapacak.

MURAT DALKILIÇ VE EŞİ MERVE BOLUĞUR JÜRİDE

Kazanan çiftlerin belirleneceği jüride ise Murat Dalkılıç ve eşi Merve Boluğur, Beşiktaşlı milli futbolcu Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun, ünlü estetisyen Yakup Avşar ve eşi Dilek Avşar, Sunucu, oyuncu ve yazar Pelin Batu, Helin Avşar, Akın Saatçi, Cem Karakuş, Elif Demiralp ve birçok ünlü isim yer alacak.