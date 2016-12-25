Beşiktaş Belediyesi Hanuka Bayramını kutladı

Beşiktaş Belediyesi, Türkiye tarihinde ilk kez geçtiğimizi yıl kamusal alanda kutlanarak tarihe geçen Hanuka bayramını bu yıl da Türk Musevi Cematinin katkılarıyla yeniden kutlandı. Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda yoğun katılımın gerçekleştiği kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa halka açık alanda kutlanan Musevilerin Hanuka(Işıklar) Bayramı bu sene de Beşiktaş Belediyesi ve Türk Musevi Cemaatinin desteğiyle düzenlenen organizasyon ile Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda kutlandı. Kutlamalara Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Rum Patriği Bartholomeos, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Katolik Cemaati Latin Temsilcisi Tierrablanca Gonzalez, İsrail İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, Cezayir İstanbul Başkonsolosu Bahia Lebcir, Yeni Zelanda İstanbul Fahri Konsolosu İzzet Hatem ve çok sayıda Musevi vatandaş katıldı.

Farklı dinler ve kültürlerden vatandaşların katılımıyla düzenlenen törende Türk ve Yahudi toplumları arasında 500 yılı aşkın bir süredir devam eden ortak yaşam kültürünün bir nişanesi olarak binlerce yılın geleneği mumlar yakıldı.

“Bu topraklar saygının ve sevginin toprakları olmak zorunda”

Hanuka Bayramı’nı geçen yıl ilk kez kamusal alanda kutlanmasının Türkiye’ye katkısı olduğunu ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “Bu topraklar saygının ve sevginin toprakları olmak zorunda. 500 yıldır bu topraklara ortak değer katan ortak yaşam kültürümüzün bir nişanesi olarak Hanuka Bayramı’nın ilk gecesinde binlerce yıllık bayramın mumlarından bir tanesini yakacağız” dedi.

“Türkiye topraklarında asla Yahudi kardeşlerimiz ile bir problemimiz olmadı”

Musevileri asla azınlık olarak görmediklerini dile getiren Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Bu kardeşlerimiz bizim kadar bu coğrafyanın sahipleridirler. Lozan antlaşmasından hukuki bir tabir olarak azınlık diye ifade ediliyor. Türkiye topraklarında asla Yahudi kardeşlerimiz ile bir problemimiz olmadı. Ama devletler arasında zaman zaman krizler olabilir. İşte Mavi Marmara gemisi hadisesini yaşadık. Bu olaydan sonra Türkiye’de yaşayan Yahudi kardeşlerimizin gerçekten arabulucu olarak büyük gayretlerine şehadet ettik. Dünya’nın en çok ihtiyacı olan manzara burada Ortaköy’ümüzde” şeklinde ifadeler kullandı.