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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TARİHİN YENİDEN YAZILDIĞI ÇANAKKALE'DE

Beşiktaş Belediyesi tarihin yeniden yazıldığı Çanakkale'de

Beşiktaş Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Beşiktaş Belediyesi Alçıtepe Şehitlik Sahası'nın açılışı gerçekleştirildi.

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Açılışta konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, "Bu güzel hizmete vesile olan, bu talimatı veren ve benim de bugün Alçıtepe’de bulunmama da neden olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel (CHP) Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun” dedi.

Beşiktaş Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 102'inci yılı etkinlikleri kapsamında, 30 bin vatandaşı Çanakkale gezisine götürdü. Rehberler eşliğinde Çanakkale şehitliklerini, savaşın gerçekleştiği cepheleri ve müzeleri gezen vatandaşlar, şehitlere dua etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar'da geziye katılarak, geçen yıl sözünü verdiği, Beşiktaş Belediyesi Alçıtepe Şehitlik Sahasının açılışını gerçekleştirdi. Kuran-ı Kerim  tilaveti ve dualar eşliğinde yapılan açılışa; Beşiktaş Belediye Başkanı Av.Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Eceabat İlçe Başkanı Muzaffer Övün, Alçıtepe Mahalle Muhtarı Necati Tutmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde yapılan açılış sonrası Başkan Hazinedar ve beraberindeki protokol üyeleri sahada ilk vuruşu yaptı. Alçıtepe Sporu'un futbolcuları ise bu anlamlı hizmetten ötürü Başkan Murat Hazinedar'a teşekkür etti.

 “Alçıtepe Çanakkale savaşlarında çok önemli bir nokta”

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “ Bu topraklar bir peygamber müjdesini taşıyor. İstanbul, benim şehrim. Benim belediye başkanlığı yaptığım İstanbul’un kalbi olan Beşiktaş’tan, biz o peygamber müjdesine mazhar olmuş şehrin insanlarıyız. Ve bizim tarihimize, İstanbul’dan ülkemize ve özellikle müslüman ülkelere dair sorumlulğumuz çok ama çok büyük. İşte bu sorumluluk duygusuyla güzel ülkemin her noktasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Beşiktaş’ın değerleri, milli ve manevi değerlerle, çağdaş değerlerin birlikte en güzel yaşandığı semtten, bu değerleri taşımaya, anlamaya, aktarmaya çalışıyoruz. Bu duygularla Alçıtepe’deyiz. Alçıtepe’de bizim bu duygularımızı belki de en az bizim kadar yaşayan çok güzel bir köy. Bu vesileyle, bu güzel hizmete vesile olan, bu talimatı veren ve benim de bugün Alçıtepe’de bulunmama da neden olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel (CHP) Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Bizim böyle bir hizmetle onurlanmamızı sağladı. Tabi Alçıtepe Çanakkale savaşlarında çok önemli bir nokta. Bizim için artık çok daha değerli. Bizi bağrına bastı, sevgili muhtarım ve Alçıtepeliler. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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